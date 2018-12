Dégâts importants après l'occupation des abattoirs Bell

Zurich (awp) - L'occupation des abattoirs Bell à Oensingen, près de Soleure, a provoqué des dégâts pour un montant proche de 100'000 francs, fait savoir le groupe bâlois actif dans la transformation de produits carnés. Une centaine de militants antispécistes avaient pénétré sur le site il y a une dizaine de jours et bloqué les activités.Le groupe, interrogé par AWP, a déclaré s'atteler à chiffrer précisément l'étendue des dommages. Les premières estimations font état de dégâts "dans la fourchette supérieure d'un montant à cinq chiffres, au minimum". Bell demandera réparation dans le cadre de la procédure en cours devant la justice.Suivant l'issue de l'enquête pénale, le groupe fera aussi valoir ses droits dans les pays de résidence des activistes concernés, de l'association 269 Libération animale. Les militants avaient affirmé être au nombre de 134 et venir de Belgique, de France, d'Italie et de Suisse.jr/rw/op/al(AWP / 03.12.2018 12h30)