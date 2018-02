Deloitte nomme un ancien directeur d'EY associé senior d'Audit & Assurance

Zurich (awp) - Le cabinet d'audit et de conseil Deloitte Suisse a désigné au 1er février Alessandro Miolo en tant qu'associé senior dans son unité Audit & Assurance. Le nouvel élu a siégé plus de deux ans à la direction générale du concurrent EY, où il a été en charge jusqu'en octobre 2017 du secteur de l'audit.Il devrait jouer un rôle central dans le développement continu du réseau de directeurs financiers (CFO) et d'administrateurs, au sein d'une unité bien positionnée sur le marché, comme en attestent les récents mandats décrochés auprès des groupes Panalpina et LafargeHolcim, indique Deloitte lundi dans un communiqué.Fin 2017, l'unité comptait près de 400 experts. Elle est dirigée par cinq associés, chapeautés par Thierry Aubertin.buc/rp(AWP / 12.02.2018 11h40)