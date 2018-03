Demander ses données à Amazon: Mahjoubi recommande de le faire

AMAZON.COM

Paris - Le secrétaire d'Etat au numérique Mounir Mahjoubi a recommandé lundi aux internautes de demander leurs données personnelles aux plateformes en ligne, racontant que sa propre expérience avait débouché sur des résultats "passionnants" mais aussi inquiétants."J'ai commandé mes données à Amazon, Google, Facebook, Uber", a-t-il raconté devant des professionnels de la donnée, réunis au salon Big Data à Paris. "Sur les quatre, il y en a deux qui l'on fait extrêmement rapidement, deux avec cela a été extrêmement long", a-t-il ajouté sans détailler."J'ai reçu (les données de) 12 ans de commandes sur Amazon sur deux CD rom, c'est passionnant", a-t-il encore indiqué.La possibilité pour chaque consommateur de récupérer l'ensemble de ses données sur une plateforme numérique qu'il utilise, appelée "portabilité des données", est une des dispositions phare du règlement européen sur la protection des données qui va entrer en vigueur au mois de mai.Ce droit permet au consommateur de se rendre compte de ce que les plateformes savent de lui. Il lui permet aussi le cas échéant d'utiliser de nouveau ces données sur d'autres plateformes pour de nouveaux usages, voire de nouvelles valorisations.En guise de test, le secrétaire d'Etat a demandé aux centaines de spécialistes de la donnée présent dans l'amphi du salon Big Data lesquels avaient demandé leurs données à une grande plateforme, à titre personnel. Seules quelques mains se sont levées. "Faites-le, c'est passionnant", a insisté M. Mahjoubi."Le jeu de données qui m'a fait vraiment flipper, pour vous dire le mot" est celui d'une "application de transport en voiture" (Uber), a expliqué M. Mahjoubi. Le secrétaire d'Etat a constaté que Uber avait stocké sans surprise "quatre ans" de tous ses points de départ et points d'arrivée, mais aussi, de manière plus inattendue pour lui, sa position géographique cinq minutes après que la voiture l'ait déposé."Je ne savais pas que j'avais donné mon accord" pour laisser la plateforme stocker cette information, a expliqué le secrétaire d'Etat.Les données personnelles accumulées par les plateformes internet sont considérées comme "le nouvel or noir" de l'économie numérique.Beaucoup d'acteurs du numérique s'inquiètent de l'avance acquise par les grandes plateformes en matière d'accumulation de ces précieuses données.La portabilité, obligation de partager les données avec l'utilisateur, peut-être un moyen de contrer ce phénomène, a souligné M. Mahjoubi.lby/soe/tes(©AFP / 12 mars 2018 11h34)