Démarrage en trombe pour Sensirion à la Bourse suisse

(ajoute cours de clôture)Zurich (awp) - Le fabricant de capteurs Sensirion, qui faisait jeudi ses premiers pas à la Bourse suisse, était avidement recherché par les investisseurs qui propulsaient le titre bien au delà de son prix d'introduction.A la Bourse, alors que le prix d'émission avait été fixé à 36,00 CHF, la nominative a clôturé la séance à 46,35 CHF. Quelque 2,8 mio de titres avaient changé de propriétaire.Le prix d'émission s'établissait dans le haut de la fourchette de 28 à 36 CHF précédemment définie par l'entreprise. Cette opération représente un volume de placement de 276 mio CHF et une capitalisation boursière de 504 mio, a détaillé Sensirion dans un communiqué. En cas d'exercice de l'option de surallocation à hauteur de 1,2 mio de nouveaux titres, le volume atteindra 318 mio et la capitalisation 545 mio.Le montant brut récolté devrait s'établir à 55 mio avant l'émission d'actions supplémentaires, apportant à Sensirion une plus grande flexibilité financière et permettant de "saisir des opportunités de croissance"."Des investisseurs institutionnels suisses et internationaux, ainsi que des investisseurs privés locaux sont convaincus par notre solide modèle d'affaires", a indiqué le directeur général (CEO) Marc von Waldkirch. Le renforcement de la visibilité de l'entreprise permettra de recruter du personnel qualifié.La société espère également renforcer sa base d'actionnaires afin de poursuivre son développement. Parmi les actionnaires de référence se trouvent les fondateurs et co-présidents Moritz Lechner et Felix Mayer, qui détiendront ensemble 33,6% du capital-actions ou 31,1% en cas d'exercice de l'option de surallocation. L'actionnaire majoritaire Gottlieb Knoch a proposé 6,2 mio de titres existants, s'ajoutant aux 1,5 mio de nouvelles actions.al/jh/rp(AWP / 22.03.2018 17h51)