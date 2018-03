Départ de Tillerson: les relations Moscou-Washington ne peuvent pas tomber plus bas (Kremlin)

Moscou - Les relations entre Moscou et Washington ne peuvent pas tomber plus bas après le départ du secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson, remplacé par Mike Pompeo, a estimé mercredi le Kremlin, disant simplement espérer une approche "constructive" des Etats-Unis."On peut difficilement tomber plus bas que terre, c'est pourquoi sur ce point, il est peu probable qu'une dégradation soit à craindre", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov."Dans tous les cas, il reste de l'espoir pour une approche constructive et sobre des liens bilatéraux. Il y a toujours de l'espoir", a ajouté M. Peskov.Donald Trump a annoncé mardi le limogeage de Rex Tillerson, avec lequel il entretenait des relations notoirement difficiles, le remplaçant par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo.Avant d'être chef de la diplomatie, Rex Tillerson avait travaillé pendant près de 20 ans en liaison étroite avec la Russie dans le cadre de ses fonctions à la tête du pétrolier ExxonMobil, rencontrant régulièrement Vladimir Poutine.Mais malgré sa nomination et les promesses de réconciliation de Donald Trump, les relations entre Moscou et Washington n'ont fait que se dégrader depuis l'élection du républicain, empoisonnées notamment par les accusations d'ingérence dans la présidentielle de 2016.(©AFP / 14 mars 2018 09h55)