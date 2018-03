Départ surprise du numéro deux de Nike: des "comportements inappropriés" signalés

L'équipementier sportif Nike a annoncé jeudi le départ surprise de son directeur exécutif Trevor Edwards, numéro deux de la firme américaine et considéré comme le successeur éventuel du dirigeant, Mark Parker.Sans vouloir faire de lien direct, un porte-parole de Nike a indiqué à l'AFP que des "comportements contraires avec les valeurs de Nike et son code de conduite" avaient été signalés.Le départ de Trevor Edwards s'inscrit dans le cadre d'une "décision visant à réajuster notre équipe pour accélérer notre croissance et faire évoluer notre culture", a déclaré le porte-parole, précisant qu'il n'existait pas "d'allégations directes de mauvaise conduites", concernant le désormais ancien directeur de la marque.Selon le Wall Street Journal, un mémo interne de la marque américaine rédigé par le PDG du groupe, Mark Parker, a annoncé dans le même temps le départ de Trevor Edwards et le fait que que la compagnie avait reçu plusieurs signalements de "comportements intervenus au sein de l'organisation qui ne reflétait pas les valeurs d'intégration, de respect et d'autonomie" promues par l'équipementier sportif.M. Parker n'a pas précisé la nature des plaintes reçues, ni dans quelle mesure elles impliquaient ou non M. Edwards ou d'autres membres de la direction. Il a en revanche précisé qu'une révision des ressources humaines et du système de plaintes internes au sein de l'entreprise était en cours.Trevor Edwards restera conseiller auprès de M. Parker, jusqu'à son départ officiel prévu en août.Mark Parker, 62 ans, restera lui PDG de Nike "au-delà de 2020", a précisé la compagnie.(©AFP / 16 mars 2018 09h18)