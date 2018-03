Depuis le Mexique, les Pussy Riot rejettent la réélection de Poutine

Le groupe contestataire russe féminin Pussy Riot, présent au Mexique dans le cadre d'un festival de musique, a rejeté la réélection de Vladimir Poutine en Russie."Vladimir Poutine vient de remporter les élections pour la quatrième fois. Nous avons créé ce groupe car nous ne le voulions pas comme président, et cela s'est transformé ensuite en un mouvement international. D'ailleurs, chacune peut devenir une Pussy Riot, vous toutes pouvez être des Pussy Riot", a déclaré dimanche soir sur scène Nadejda Tolokonnikova, leader du groupe punk contestataire.Peu avant de monter sur la scène du festival Vive Latino à Mexico, le groupe a lancé son dernier single intitulé "Elections". "Devinez qui va gagner?", ont écrit les Pussy Riot sur Twitter.Le groupe a également dénoncé la vague de féminicides qui secoue le Mexique, où, selon l'ONU, 7,5 femmes sont tuées chaque jour.Les Pussy Riot, trois jeunes femmes accompagnées parfois d'un groupe d'activistes plus large, sont connues depuis qu'en 2012, année de la précédente élection présidentielle russe, elles avaient été arrêtées pour avoir "profané" la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou au cours d'une "prière punk" qui critiquait ouvertement le président russe.Leur condamnation à deux ans de camp de travail pour "hooliganisme" et "incitation à la haine religieuse" avait provoqué une vague de protestation dans les pays occidentaux. Deux d'entre elles ont effectué la quasi-totalité de leur peine avant d'être amnistiées fin 2013 par Vladimir Poutine à la veille des JO de Sotchi.(©AFP / 19 mars 2018 20h02)