Ce soir, passages nuageux en augmentation et quelques orages en cours de soirée sur le bassin lémanique et le long du Jura, plus rarement ailleurs. Arrivée de fréquentes averses orageuses en seconde partie de nuit à partir du sud.Mardi, averses parfois encore actives en début de matinée du canton de Fribourg à l'Ajoie. Ailleurs, déjà moins d'ondées, mais ciel encore chargé. Au fil des heures, retour d'éclaircies et passage à un temps relativement ensoleillé l'après-midi. Une averse ou un orage se réactivant localement en fin de journée, surtout dans le Jura et les Préalpes. Soirée de mardi calme et favorable aux activités extérieures.Températures prévues pour mardi à basse altitude: minimales 14 à 16°, maximales 22 à 24°, jusqu'à 26 degrés en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 11 à 13°, maximales 19 à 20°. En montagne: 8/11° à 2000m, 0/4° à 3000m.Vents faibles et variables à basse altitude, faible sud-ouest en moyenne montagne, sud parfois modéré en haute montagne. Régime de brises dans les vallées alpines et rafales à proximité des foyers orageux.(©MeteoNews, 28 mai, 17h)Mercredi, ciel partagé entre larges moments ensoleillés et bancs nuageux parfois étendus. En journée, également le développement de foyers orageux dans le Jura et les Alpes, pouvant parfois déborder sur la plaine et dans les vallées.Jeudi et vendredi, météo plus médiocre, notamment vendredi. Eclaircies dans l'ensemble moins durables et risque d'averses élevé en toutes régions. Averses prenant encore un caractère orageux jeudi. Légère baisse des températures.Ce week-end et en début de semaine prochaine, retour à des conditions mieux ensoleillées mais toujours instables, favorisant les orages sur les reliefs les après-midis. Débordements locaux à basse altitude. Températures estivales.(MétéoNews / 29.05.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies