Ce soir, temps très instable, propice au déclenchement de pluies à caractère orageux. Accalmie dans la nuit avec une atténuation des averses et le retour d'un temps plus calme.Jeudi, assez ensoleillé le matin, davantage de nuages sur le Jura et risque d'averses. Plus nuageux ensuite et averses ou orages parfois forts dès la mi-journée sur le Jura et les Préalpes puis sur les autres régions. Risque moindre sur le Valais central. Risque d'averses ou d'orages persistant en soirée et dans la nuit. Températures assez chaudes et ambiance lourde.Températures prévues pour jeudi à basse altitude: minimales 13 à 15°, maximales 21 à 22°, jusqu'à 25 degrés en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales 8 à 12°, maximales 18 à 19°. En montagne: 7/10° à 2000m, 1/4° à 3000m.Vent faible et variable en plaine. En montagne, vent de secteur ouest faible. Rafales en cas d'orages.(©MeteoNews, 30 mai, 15h30)Vendredi, ciel changeant à partagé avec quelques averses en matinée le long du Jura et sur le nord de la région, puis à nouveau l'après-midi surtout le long des reliefs avec parfois un caractère orageux.Températures un peu moins chaudes, maximales de 20 à 22 degrés en plaine.Samedi, temps assez ensoleillé et chaud. Développement de cumulus et quelques orages isolés en montagne l'après-midi, débordant localement en plaine notamment le long du Jura et des Préalpes.Dimanche, conditions estivales, souvent ensoleillées et chaudes avec des maximales avoisinant les 26 à 28 degrés en plaine. Développement de cumulus mais risque orageux restant faible et cantonné aux régions de montagne.Lundi, assez ensoleillé avec quelques foyers orageux l'après-midi surtout en montagne. Chaleur lourdeMardi, ciel changeant et lourd avec des averses ou orages surtout l'après-midi et en montagne.Mercredi, assez ensoleillé avec quelques foyers orageux l'après-midi surtout en montagne. Chaleur lourde(MétéoNews / 30.05.2018 09h00)