Temps sec ce soir et cette nuit, ciel assez dégagé durant la nuit en Valais central et en montagne, restant souvent bouché sinon.Samedi, nombreuses grisailles entre le Jura et les Préalpes en-dessous de 1200 à 1400m le matin, puis 1000 à 1200m l'après-midi. Grisailles pouvant se montrer compactes et tenaces. Au-dessus et en Valais, quelques résidus nuageux rapidement dissipés et conditions ensoleillées. Plutôt doux pour la saison.Températures prévues pour samedi à basse altitude: minimales 3 à 4° (-3 à 2° en Valais), maximales 6 à 7°. Dans le Jura à 1000m: minimales 0 à 2°, maximales 4°. En montagne: -2/2° à 2000m, -7/-3° à 3000m.Faible bise sur le Plateau et le bassin lémanique, modéré sur le Jura et vent du nord modéré à fort en montagne.(©MeteoNews, 22 décembre, 15h15)Dimanche 24 décembre, stratus sur le Plateau et le Léman avec un sommet des grisailles tournant autour de 1000m. Dissipation souvent difficile. Dans le Jura, le Chablais, en Valais et dans les Alpes, temps idyllique. Grande douceur en montagne avec un isotherme du zéro degré s'envolant à près de 3000m.Lundi de Noël, brouillards ou stratus bas s'étendant du Léman au Plateau avec un sommet vers 800m. Bonne dissipation en journée. Ailleurs et au-dessus, temps ensoleillé sous un ciel parcouru de voiles d'altitude, plus denses en fin de journée. Douceur toujours marquée pour la saison en montagne.Mardi, rares grisailles matinales sur le Plateau. Sinon, ciel encore lumineux au début, puis passages nuageux se densifiant sans doute rapidement et retour des quelques averses par le sud-ouest au fil des heures. Restant probablement sec et mieux ensoleillé en Valais. Douceur.De mercredi à vendredi, courant d'ouest perturbé et venteux. Succession de passages pluvieux à prévoir et limite de la neige oscillant entre 700 et 1200m, mais pouvant rester à basse altitude en Valais central.Week-end du 30-31 décembre possiblement plus calme et amélioration graduelle samedi, se prolongeant dimanche. A confirmer.(MétéoNews / 22.12.2017 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies