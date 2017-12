Ce samedi, nombreuses grisailles entre le Jura et les Préalpes en-dessous de 1200 à 1400m le matin, puis 1000 à 1200m l'après-midi. Grisailles pouvant se montrer compactes et tenaces. Egalement du stratus en Valais jusque vers 1200 à 1500m selon les secteurs, se dissipant en journée. En montagne, conditions ensoleillées, tout au plus quelques voiles de cirrus ce matin.Températures prévues pour ce samedi à basse altitude: minimales 1 à 4°, maximales 6 à 7°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -1 à 1°, maximales 4 à 5°. En montagne: -1/2° à 2000m, -6/-3° à 3000m.Faible bise sur le Plateau et le bassin lémanique, modérée sur le Jura et vent du nord modéré à fort en montagne.(©MeteoNews, 23 décembre, 12h30)Dimanche 24 décembre, stratus entre Jura et Préalpes ainsi qu'en Ajoie, souvent tenace. Limite supérieure des grisailles proche de 1000m et givre possible localement dans la couche de brouillard. Sinon, temps ensoleillé et conditions idylliques au-dessus de 1000m d'altitude avec une excellente visibilité. Grande douceur en montagne.Lundi de Noël, stratus bas et brouillards (parfois givrants) en-dessous de 900m d'altitude entre le Jura et les Préalpes. Dissipation partielle à bonne en journée au profit d'une atmosphère brumeuse. Dans le Jura et les Alpes, poursuite d'excellentes conditions, caractérisées par de la douceur et un franc soleil.Mardi, ciel très nuageux à changeant et passage d'une perturbation, abordant le Jura dès le début da matinée et progressant sur le reste de la Romandie au fil de la matinée. Accalmie en fin de journée et nuit du 26 au 27 en principe sèche. Limite des flocons parfois à basse altitude à l'arrivée du front, puis remontant entre 600 et 900m selon les secteurs. En Valais, flocons jusqu'à basse altitude. Températures de saison.Mercredi, quelques éclaircies en première partie de journée. Sinon, temps changeant, voire à nouveau très nuageux avant l'après-midi avec l'arrivée de quelques précipitations par l'ouest. Limite de la neige entre 700 et 800m, puis jusqu'à basse altitude en soirée ou dans la nuit de jeudi à l'arrière de la dégradation.Jeudi, intermède probablement plus calme et quelques belles éclaircies possibles dans un ciel restant toutefois changeant. Possible nouvelle dégradation en soirée ou dans la nuit de vendredi (chutes de neige alors jusqu'en plaine).Vendredi, temps variable avec quelques averses et un possible renforcement des vents. Limite de la neige d'abord vers 500m, puis remontant vers 900m en seconde partie de journée. En Valais, flocons restant jusqu'en plaine. Prévision à confirmer.Le dernier week-end de l'année semble être marqué par un redoux, mais difficile pour l'heure de préciser s'il pleuvra ou non.(MétéoNews / 23.12.2017 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies