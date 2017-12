Ce soir et pour le Réveillon de Noël, stratus et brouillards parfois givrants entre le Jura et les Préalpes jusque vers 800 à 900m d'altitude. Dans les autres régions, temps calme et ciel étoilé.Lundi jour de Noël, stratus bas et brouillards (parfois givrants) jusque vers 700 à 800m d'altitude sur le Plateau, le bassin lémanique ainsi que dans la vallée de Delémont voire le long des Préalpes. Bonnes chances de dissipation de cette grisaille d'ici l'après-midi pour céder la place à un temps ensoleillé mais brumeux, plus difficile dans la Broye et la plaine de l'Orbe. Sinon et dans les autres régions, très belle journée avec un temps bien ensoleillé et tout au plus quelques fins voiles d'altitude. Températures quasi printanières en moyenne montagne, plus fraîches en plaine.Températures prévues pour lundi à basse altitude: minimales -1 à 2° (-6 à -1° en plaine du Rhône), maximales 2 à 4° sous la grisaille, 4 à 7° ailleurs. Dans le Jura vers 1000m: minimales -10 à 0°, maximales 2 à 8° selon les régions. En montagne: 6/7° à 2000m, 0° à 3000m.Tendance au sud-ouest l'après-midi sur le Plateau et le bassin lémanique, sud-ouest modéré à fort sur les crêtes du Jura et en haute montagne.(©MeteoNews, 24 décembre, 16h)Mardi, temps souvent très nuageux avec quelques averses en matinée puis développement belles éclaircies l'après-midi. Limite des flocons oscillant entre 800 et 1100m d'altitude, parfois en plaine en Valais mais quantités restant anecdotiques. Températures douces pour la saison en journée et venteux.Mercredi, temps très nuageux avec de fréquentes pluies et chutes de neige avec une limite oscillant entre 400 et 800m d'altitude et restant à confirmer. Neige souvent jusqu'en plaine en Valais. Températures fraîches et venteux et régime de giboulées en toutes régions en soirée et dans la nuit.Jeudi, temps encore changeant le matin avec les dernières averses de neige puis accalmie et temps assez ensoleillé l'après-midi. Températures fraîches, maximales de 1 à 3 degrés en plaine.Vendredi, temps encore sec le matin avec des éclaircies puis probable dégradation pluvio-neigeuse d'ici la fin de journée et en soirée. Limite des chutes de neige encore incertaine, oscillant entre la plaine et 800m d'altitude.Samedi et dimanche, conditions plus changeantes et probable hausse du mercure avec des maximales de 5 à 9 degrés en plaine. À confirmer.(MétéoNews / 24.12.2017 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies