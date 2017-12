Ce mardi, derniers brouillards se dissipant en début de journée sur le Plateau, sinon encore de belles éclaircies au début puis rapide augmentation de la couverture nuageuse et quelques averses en cours de matinée, sous forme de neige dès 900 à 1200m d'altitude. Retour à un temps sec cet après-midi et développement de belles éclaircies. En Valais, soleil plus généreux ce matin et quelques giboulées en montagne vers la mi-journée/début d'après-midi. Températures assez douces pour la saison et venteux.Températures prévues pour ce mardi à basse altitude: minimales -1 à 3° (-4 à 1° en plaine du Rhône), maximales 6 à 7°, 1 à 5° dans la vallée du Rhône. Dans le Jura vers 1000m: 2 à 4 degrés tout au long de la journée. En montagne: -1/-4° à 2000m, -5/-7° à 3000m.Vent de sud-ouest par moments modéré en matinée (rafales dépassant les 50 km/h), puis faiblissant l'après-midi. Sud-ouest parfois tempétueux sur les crêtes jurassiennes et préalpines.(©MeteoNews, 26 décembre, 5h30)Mercredi, temps très nuageux et précipitations se généralisant au fil des heures à partir du Jura et du bassin lémanique. Perturbation modérément active, donnant souvent plus de 20 cm de neige en montagne. Limite de la neige voisine de 400 à 700m, puis jusqu'en plaine dans la nuit de jeudi. En Valais, chutes de neige jusqu'en en plaine, mais activité moindre.Jeudi, nuageux le matin et giboulées éparses se produisant jusqu'en plaine. Accalmie et amélioration en seconde partie de journée, offrant de belles éclaircies. Temps restant plus changeant le long des Préalpes. Froid, maximales de 1 à 3 degrés en plaine et -10 degrés à 2000m.Vendredi, prévision incertaine. Probablement de belles éclaircies au début, puis ciel se couvrant au fil de la journée avec des chutes de neige possibles jusqu'en plaine l'après-midi. Limite pluie-neige remontant vers 700 à 900m la nuit suivante.Pour le week-end, indice de confiance faible. Temps probablement perturbé et venteux sous des températures plus douces. Limite pluie-neige pouvant remonter au-dessus de 1500m d'ici à la Saint-Sylvestre.Lundi Jour de l'An, poursuite possible d'une météo assez douce, venteuse et plus ou moins perturbée. Limite de la neige oscillant entre 1000 et 1500m.(MétéoNews / 26.12.2017 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies