Ce mercredi, temps très nuageux avec de fréquentes pluies dès la matinée sur l'ouest de la Romandie, se généralisant en cours d'après-midi. Peu ou pas d'averses en matinée des Préalpes au Valais. Limite des chutes de neige vers 800 à 1100m d'altitude (voire localement plus bas à l'arrivée des précipitations). Ce soir et dans la nuit, advection d'air plus froid accompagnée d'averses de neige jusqu'en plaine et concernant toutes les régions. Activité probablement plus importante sur le Jura, dans les Alpes, les Préalpes et en Gruyère.Températures prévues pour ce mercredi à basse altitude: minimales -1 à 4°, maximales 2 à 6°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 2 à 3°, maximales 2 à 3°. En montagne: -3° à 2000m, -10° à 3000m.Sud-ouest faible en matinée puis modéré à frais l'après-midi, avec rafales jusqu'à 60 km/h à basse altitude. En montagne, vent de sud-ouest modéré à frais, voire passagèrement fort en fin d'après-midi.(©MeteoNews, 27 décembre, 11h15)Jeudi, ciel encore nuageux le matin et dernières giboulées au début puis passage à un temps sec et développement de belles éclaircies voire temps assez ensoleillé en plaine. Temps restant plus changeant le long des Préalpes. Températures froides, maximales de 1 à 3 degrés en plaine et -10 degrés vers 2000m.Vendredi, encore de bons moments de soleil au début puis ciel se couvrant rapidement et arrivée de fréquentes chutes de neige l'après-midi. Neige remontant vers 1000 à 1300m en soirée et durant la nuit, mais restant en plaine en Valais. Températures froides.Samedi, temps souvent très nuageux avec de fréquentes averses. Limite des chutes de neige voisine de 2000m d'altitude, encore à basse altitude au début en Valais. Venteux et températures douces, maximales avoisinant les 8 à 10 degrés en plaine.Dimanche, temps changeant et très doux avec plus de 10 degrés en plaine l'après-midi. Peu ou pas d'averses.Lundi 1er janvier et mardi, évolution encore très incertaine avec un temps pouvant se montrer changeant et moins doux. À confirmer.(MétéoNews / 27.12.2017 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies