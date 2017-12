Ce vendredi, temps encore assez ensoleillé en matinée avec toutefois la présence de bancs de nuages bas et des passages nuageux en augmentation au fil des heures, bien ensoleillé dans les Alpes et en Valais. Ciel se couvrant ensuite et arrivée d'averses de neige jusqu'en plaine en cours d'après-midi à partir de l'ouest, gagnant toutes les régions d'ici la fin de journée. En soirée et dans la nuit, fréquentes pluies et chutes de neige en toutes régions avec une limite des flocons remontant vers 1000 à 1200m d'altitude mais restant en plaine en Valais.Températures prévues pour ce vendredi à basse altitude: minimales -5 à -1° (-9 à -3° en plaine du Rhône), maximales 0 à 2°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -8 à -5°, maximales -1 à 0°. En montagne: -12/-6° à 2000m, -17/-12° à 3000m.Vent de sud-ouest devenant faible à modéré sur le Plateau et le bassin lémanique, fort sur les crêtes du Jura et en haute montagne.(©MeteoNews, 29 décembre, 5h30)Samedi, temps souvent très nuageux avec de fréquentes pluies. Limite des chutes de neige remontant de 1500 à près de 2000m d'altitude, mais encore à basse altitude au début de matinée en Valais. Venteux et températures douces, maximales avoisinant les 8 à 10 degrés en plaine.Dimanche de la Saint-Sylvestre, résidus nuageux au début puis passage à un temps assez ensoleillé, ensoleillé en Valais. Restant plus nuageux en direction de l'Ajoie Températures supérieures à 10 degrés en plaine l'après-midi.Lundi Jour de l'An, ciel changeant à l'arrière d'une perturbation, entre éclaircies et averses. Limite pluie-neige autour de 1000m.Mardi 2 janvier, conditions variables à nuageuses et quelques giboulées probables en toutes régions, mais plus fréquentes le long des reliefs. Limite des flocons vers 600m.Tendance à plus longue échéance : poursuite d'une dynamique dépressionnaire d'ouest avec des coups de vents possibles, accompagnés de passages perturbés. Limite pluie-neige oscillant généralement entre 1000 et 1500m.(MétéoNews / 29.12.2017 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies