Pluies en toutes régions en soirée, puis régime d'averses dans la nuit. Limite pluie-neige en baisse de 1000 à 700m.Mardi 2 janvier, temps encore nuageux aux premières heures du jour et dernières averses localement, pour l'essentiel le long des Préalpes et en Valais. Flocons dès 500 à 600m. Sinon, accalmie et développement d'éclaircies dans un ciel changeant. Nouvelle augmentation de la couverture nuageuse durant l'après-midi, suivie des premières précipitations en début de soirée, d'abord sur les reliefs puis en toutes régions dans la nuit. Limite de la neige remontant de 800m à 1500m d'ici à la nuit de mercredi. Redoux plus tardif en Valais avec des flocons possibles jusqu'en plaine au début.Températures prévues pour ce mardi à basse altitude: minimales 2 à 4° (1 à 3° en plaine du Rhône), maximales 6 à 7° (4 à 6° dans la vallée du Rhône). Dans le Jura vers 1000m: minimales -1 à 0°, maximales 1 à 2°. En montagne: -8/-5° à 2000m, -13/-12° à 3000m.Vent de sud-ouest fléchissant légèrement en journée mardi, devenant faible à modéré. En montagne, fort vent d'ouest, voire tempétueux de nord-ouest en haute montagne.(©MeteoNews, 1er janvier, 17h45)Mercredi, vents tempétueux jusqu'en plaine, avec des rafales avoisinant les 80 à 90 km/h sur le Plateau et même 100 km/h sur le nord de la Romandie. Sur les crêtes jurassiennes et préalpines, pointes de vent pouvant dépasser les 130 km/h. Dans le ciel, temps très nuageux. Pluies plutôt intermittentes le matin, puis plus fréquentes et soutenues en seconde partie de journée. Limite pluie-neige remontant vers 2000m le matin, puis s'abaissant entre 1300 et 1500m en seconde partie de journée. Gros cumuls neigeux en haute montagne, probablement de forts dangers d'avalanches, prudence !Jeudi, temps restant perturbé avec pluies fréquentes, voire continues et abondantes. Limite pluie-neige entre 1300 et 1600m en début de journée, puis remontant vers 2000m l'après-midi. Atmosphère restant venteuse. Danger d'avalanches probablement maximal dans les Alpes jeudi soir. Grande prudence !Vendredi, conditions variables avec quelques éclaircies mais toujours des précipitations possibles en toutes régions. Possible dégradation plus marquée en fin de journée le long du Jura. Limite de la neige entre 1500 et 1800m, voire jusque vers 1200m en fin de journée dans le Jura.Le week-end prochain, prévision encore mal établie. Météo probablement changeante à nuageuse avec quelques précipitations, notamment le long du Jura et sur la crête des Alpes. Quelques bouffées de foehn dans les vallées alpines, de préférence samedi. Limite des flocons vers 1500m samedi, puis 700 à 900m dimanche.Début de semaine prochaine changeant et frais. En cas d'averses, flocons dès 500 à 700m. A confirmer.(MétéoNews / 01.01.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies