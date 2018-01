Ce jeudi, conditions très perturbées avec de fréquentes pluies, parfois continues et abondantes et se prolongeant encore durant la nuit. Limite pluie-neige remontant rapidement de 1000 à 1500m puis jusque vers 2000-2200m d'ici la mi-journée et jusque durant la nuit. Danger d'avalanches pouvant être maximal dans les Alpes et risque d'inondations et de glissement de terrain localement, prudence! Atmosphère restant venteuse, rafales entre 50 et 70 km/h en plaine.Températures prévues pour ce jeudi à basse altitude: minimales 2 à 5°, maximales 10 à 11° (5 à 6° en Valais central). Dans le Jura vers 1000m: minimales 1 à 2°, maximales 6 à 7°. En montagne: -1/3° à 2000m, -4/-1° à 3000m.Vent de sud-ouest modéré à fort sur le Plateau et le Léman, fort à tempétueux sur le Jura et les Préalpes et ouest tempétueux en haute montagne.(©MeteoNews, 4 janvier, 5h30)Vendredi, conditions variables avec quelques éclaircies mais toujours des précipitations possibles en toutes régions, notamment en matinée. Limite de la neige entre 1500 et 1800m. Passage à un temps sec en fin de journée.Samedi, épisode de foehn dans les Alpes avec quelques éclaircies en Valais. Sinon, temps le plus souvent couvert mais généralement sec une bonne partie de la journée. Retour de quelques pluies par le Jura avant la soirée et s'étendant ensuite aux autres régions de Suisse romande. Limite pluie-neige voisine de 1400 à 1700m. Par barrage du sud, abondantes chutes de neige attendues dans la région du Simplon et la vallée de Conches.Evolution encore incertaine pour dimanche et le début de semaine prochaine. Temps restant globalement changeant à nuageux avec quelques pluies par moments. Plus frais avec une limite des flocons en baisse vers 1000m dimanche, puis 500 à 800m en début de semaine.(MétéoNews / 04.01.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies