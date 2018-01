Ce soir et la nuit prochaine, stratus étendus sur le Plateau, ainsi que le long du Jura et des Préalpes avec un sommet vers 1000m. Ailleurs et au-dessus, passages nuageux d'altitude par moments denses mais restant sec. Le long des versants italiens des Alpes, chutes de neige se faisant plus fréquentes (limite pluie-neige variant entre 1400 et 1700m).Dimanche, stratus entre Jura et Préalpes et en Ajoie avec un sommet vers 1000m. Dissipation probablement difficile. Ailleurs et au-dessus, ciel encore lumineux mais déjà voilé en matinée, puis se faisant de plus laiteux voire couvert au fil de l'après-midi. Temps bouché avec quelques chutes de neige le long des versants italiens des Alpes (flocons dès 1400 à 1700m).Températures prévues pour ce dimanche à basse altitude: minimales 4 à 5° (1 à 3° en Valais), maximales 7 à 7° (7 à 10° en Valais). Dans le Jura vers 1000m: minimales -5 à +1°, maximales 6 à 7°. En montagne: 2/3° à 2000m, -6/-4° à 3000m.Faible bise sur le Plateau et le bassin lémanique, vent de sud-est modéré sur les crêtes du Jura et de secteur sud fort en haute montagne.(©MeteoNews, 6 janvier, 18h30)Lundi, fréquents bancs de stratus entre Jura et Préalpes jusque vers 1000m d'altitude. Dissipation partielle en journée. Au-dessus, passages nuageux d'altitude souvent étendus et réduisant par moments fortement l'ensoleillement. Poursuite de précipitations neigeuses le long des versants sud des Alpes. Températures assez douces pour la saison. Fœhn dans les vallées.De mardi à jeudi, ciel variable et possiblement quelques gouttes dans le Jura et sur l'ouest du Plateau. Temps plus sec dans les Alpes avec davantage d'éclaircies. Fin de foehn dans les vallées. Températures de saison.Dès vendredi, conditions possiblement davantage anticycloniques avec la présence de grisailles dans les basses couches. Plus frais, notamment en plaine.(MétéoNews / 07.01.2018 08h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies