Ce lundi, bancs de stratus plus ou moins étendus et compacts au pied du Jura, sur l'ouest du Léman, une partie du Plateau et en Ajoie. Sommet des grisailles vers 1000m et dissipation partielle en journée. Sinon et ailleurs, nombreuses bouffées nuageuses remontant par le sud et voilant fortement le soleil, voire couvrant en partie le ciel. Poursuite de précipitations neigeuses le long des versants sud des Alpes. Températures assez douces pour la saison. Fœhn dans les vallées.Températures prévues pour ce lundi à basse altitude: minimales 3 à 5° (jusqu'à 10° sous le foehn en Valais), maximales 6 à 7° (10 à 12° par foehn en Valais). Dans le Jura vers 1000m: minimales 1 à 3°, maximales 6 à 7°. En montagne: 3/4° à 2000m, -6/-4° à 3000m.Faible bise sur le Plateau et le bassin lémanique, vent de sud-est modéré à fort sur les crêtes du Jura et de secteur sud fort à tempétueux en haute montagne (100 à 110 km/h en rafales).(©MeteoNews, 8 janvier, 6h)De mardi à vendredi, ciel variable à nuageux et possiblement quelques gouttes dans le Jura et sur l'ouest du Plateau mardi, puis à nouveau jeudi. Temps plus sec dans les Alpes avec davantage d'éclaircies, notamment mercredi. Fin de foehn dans les vallées. Températures en baisse au fil des jours, mais restant de saison.Samedi, conditions davantage anticycloniques avec la présence de grisailles dans les basses couches. Plus frais, notamment en plaine. Bonnes conditions en montagne pour le ski.Dimanche, possible faible dégradation donnant quelques précipitations dans un ciel nuageux. Limite des flocons entre 600 et 900m selon les régions.(MétéoNews / 08.01.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies