La nuit prochaine, de faibles pluies éparses traverseront la région. Vent faible.Mardi, quelques éclaircies au début, sinon nuageux à très nuageux et quelques précipitations surtout l'après-midi. Neige vers 1300m. Ciel bouché vers l'Italie et précipitations fréquentes, soutenues vers le Simplon notamment le matin. Neige vers 1000 à 1300m.Températures prévues pour mardi à basse altitude: minimales 3 à 5°, maximales 6 à 8°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 1°, maximales 4 à 5°. En montagne: 1/0° à 2000m, -8/-8° à 3000m.Sud-Ouest faible en plaine et assez fort en montagne.(©MeteoNews, 8 janvier, 15h15)De mercredi à vendredi, ciel variable à nuageux et possiblement quelques gouttes ou flocons le long du Jura mercredi et jeudi. Temps plus sec dans les Alpes avec davantage d'éclaircies, notamment mercredi. Fin de foehn dans les vallées. Températures en baisse au fil des jours, mais restant de saison.Samedi, conditions davantage anticycloniques avec la présence de grisailles dans les basses couches. Plus frais, notamment en plaine. Bonnes conditions en montagne pour le ski.Dimanche et lundi, nouvelle situation de foehn au nord des Alpes avec un temps sec et des passages nuageux et de faibles chutes de neige vers l'Italie.(MétéoNews / 08.01.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies