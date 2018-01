Ce samedi, nombreux stratus entre Jura et Préalpes ne se dissipant que difficilement l'après-midi l'après-midi et restant le plus souvent tenaces. Sur le bassin lémanique et le Plateau, grisailles moins étendues et belles éclaircies voire temps ensoleillé du Lavaux à la Riviera et en Gruyère. Limite supérieure des grisailles voisine de 1300m au lever du jour et s'abaissant vers 1000m en cours d'après-midi. En Valais et dans les Alpes, temps bien ensoleillé et excellentes conditions en montagne avec une très bonne visibilité. Températures fraîches.Températures prévues pour ce samedi à basse altitude: minimales 0 à 3° (-4 à -1° en plaine du Rhône), maximales 1 à 4°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -3 à -0°, maximales 1 à 3°. En montagne: -4/-1° à 2000m, -10/-8° à 3000m.Faible bise sur le Plateau et le bassin lémanique, sud à sud-ouest faible à modéré en montagne.(©MeteoNews, 13 janvier, 7h30)Dimanche, couche de stratus recouvrant le Léman et le Plateau. Grisailles en général compactes et tenaces, limite supérieure vers 900 à 1000m. Dans le Jura, en Valais et dans les Alpes, temps ensoleillé sous un ciel parsemé de quelques nuages d'altitude. Voiles nuageux un peu plus nombreux sur le sud du Jura. Températures de saison, fraîches sous la grisaille.Lundi, stratus bas ou brouillards givrants en allant du Léman au Plateau, se dissipant en cours de journée. Limite supérieure de la grisaille vers 800 à 900m. Sinon, temps d'abord ensoleillé, puis arrivées nuageuses l'après-midi par l'ouest, mais en principe pas de pluie avant la tombée du jour. Quelques précipitations attendues la nuit suivante avec une limite des flocons voisine de 1000m (voire à basse altitude en Valais).De mardi à vendredi, conditions très agitées avec une succession de perturbations probablement actives et s'accompagnant de vents forts à tempétueux à toutes les altitudes. Limite pluie-neige oscillant entre 600 et 1200m au gré des masses d'air, mais pouvant s'abaisser ponctuellement jusqu'en plaine, notamment en Valais. Tempête possible jeudi, à suivre.(MétéoNews / 13.01.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies