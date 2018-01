Ce soir, ciel d'abord dégagé puis stratus se reformant en cours de nuit entre le Jura et les Préalpes jusque vers 1000m d'altitude. Ciel étoilé ailleurs et au-dessus. Températures fraîches.Dimanche, stratus sur le Plateau, le bassin lémanique et le nord du Jura jusque vers 800 à 900m d'altitude. Dissipation difficile en journée et grisailles restant souvent tenaces, mais bonnes chances de dissipation sur le bassin lémanique et le long des Préalpes. Au-dessus et dans les autres régions, journée bien ensoleillée et excellente visibilité avec toutefois la présence de quelques voiles d'altitude, plus étendus sur le sud du Jura et le Bas-Valais. Températures fraîches, notamment sous la grisaille.Températures prévues pour dimanche à basse altitude: minimales -2 à 1° (-6 à -2° en plaine du Rhône), maximales 1 à 3° sous la grisaille, 3 à 5° ailleurs. Dans le Jura vers 1000m: minimales -10 à -5°, maximales 1 à 4°. En montagne: -5/-2° à 2000m, -10/-9° à 3000m.Tendance à la bise sur le Plateau, le bassin lémanique et le Jura, vents faibles et variables en moyenne et haute montagne.(©MeteoNews, 13 janvier, 16h30)Lundi, quelques brouillards sur le Plateau et le bassin lémanique se dissipant d'ici la mi-journée. Limite supérieure de la grisaille vers 700 à 800m. Sinon et au-dessus, temps encore assez ensoleillé au début puis ciel se couvrant dans l'après-midi et dégradation pluvieuse en soirée et dans la nuit. Limite des chutes de neige voisine de 1200 à 1400m d'altitude. Températures en hausse et vents se renforçant jusqu'en plaine.Mardi, temps très nuageux avec de fréquentes averses et de fortes rafales de vent jusqu'en plaine. Limite des chutes de neige voisine de 1200 à 1400m d'altitude, s'abaissant vers 1000m dans la nuit.Mercredi, temps perturbé, souvent très nuageux avec de fréquentes averses et des rafales de vent soutenues. Limite des chutes de neige entre la plaine et 700m d'altitude et fortes chutes de neige en montagne.Jeudi, nouvelle dégradation active et arrivée de fréquentes pluies et chutes de neige en cours de journée. Limite des chutes de neige remontant de la plaine à 1000-1200m mais pouvant rester en plaine en Valais. Rafales de vent tempétueuses en montagne, fortes en plaine.Vendredi et samedi, conditions restant perturbées avec toujours un régime d'averses et une limite des chutes de neige probablement à basse altitude. 50cm à 1m de neige attendu d'ici la fin de semaine au-dessus de 1500m d'altitude.(MétéoNews / 14.01.2018 08h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies