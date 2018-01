Grisaille parfois givrante présente ou se reformant sur le Plateau et le Léman jusque vers 900 puis 700m durant la nuit, sinon ciel dégagé à assez dégagé, plus nuageux vers le sud du Jura.Lundi, nombreux passages nuageux et quelques flocons pas exclus localement le matin. Egalement quelques bancs de brouillard présents sur le Plateau. Dans l'après-midi, ciel se couvrant à partir du Jura et arrivée de fréquentes averses en soirée et dans la nuit. En Valais et dans les Alpes, temps encore ensoleillé en matinée. Limite des chutes de neige voisine de 1200 à 1400m d'altitude, parfois à basse altitude en Valais. Températures en hausse et vents se renforçant jusqu'en plaine.Températures prévues pour lundi à basse altitude: minimales -3 à 2° (jusqu'à -6° dans le Haut-Valais) , maximales 7 à 9° (1 à 5° en Valais). Dans le Jura vers 1000m: minimales -7 à -1°, maximales 3 à 5°. En montagne: -4/-2° à 2000m, -10/-8° à 3000m.Vent du sud-ouest modéré à assez fort sur le Léman et le Plateau, fort à tempétueux en montagne.(©MeteoNews, 14 janvier, 15h30)Mardi, temps très nuageux avec de fréquentes averses et de fortes rafales de vent jusqu'en plaine. Limite des chutes de neige voisine de 1200 à 1400m d'altitude, s'abaissant vers 1000m dans la nuit.Mercredi, temps perturbé, souvent très nuageux avec de fréquentes averses et des rafales de vent soutenues. Coups de tonnerre et grésil pas exclus. Limite des chutes de neige entre la plaine et 700m d'altitude et fortes chutes de neige en montagne.Jeudi, temps plus variable avec le retour de belles éclaircies et peu ou pas d'averses. Nouvelle dégradation en soirée et dans la nuit avec une limite des chutes de neige comprise entre 1000 et 1500m.Vendredi, conditions restant perturbées avec de fréquentes averses et une limite des chutes de neige passant de 1000 à 500m.Samedi, temps instable avec quelques giboulées, surtout sur les reliefs. Evolution toutefois encore très incertaine pour le week-end prochain.(MétéoNews / 14.01.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies