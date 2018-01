Ce soir et cette nuit, temps perturbé avec de fréquentes pluies attendues sur la région. Limite des chutes de neige voisine de 1000 m ce soir puis 1200m dans la nuit, mais restant probablement en plaine en Valais Central et dans le Haut-Valais.Mardi, temps très nuageux et fortement venteux avec de fréquentes averses, marquées sur le Jura, dans les Préalpes et le Chablais. Peu ou pas d'éclaircies. Limite des chutes de neige voisine de 1200 à 1400m d'altitude. En Valais Central et dans le Haut-Valais, neige parfois à basse altitude le matin sinon entre 700 et 1000m. Activité pluvieuse persistant en soirée et dans la nuit et neige s'abaissant vers 1000m.Températures prévues pour mardi à basse altitude: minimales 6 à 7° (1° en valais central), maximales 9 à 10° (5° en Valais). Dans le Jura vers 1000m: minimales 3 à 4°, maximales 4°. En montagne: -2/-1° à 2000m, -9/-8° à 3000m.Vent du sud-ouest fort sur le Léman et le Plateau (rafales entre 60 et 80 km/h), tempétueux en moyenne et haute haute montagne (rafales à 110/120 km/h).(©MeteoNews, 15 janvier, 15h30)Mercredi, temps variable et instable avec quelques averses et toujours des rafales de vent soutenues jusqu'en plaine. Belles éclaircies à basse altitude, restant souvent très nuageux en montagne avec de nombreuses averses de neige. Coups de tonnerre et grésil pas exclus. Limite des chutes de neige entre la plaine et 700m d'altitude.Jeudi, quelques éclaircies en matinée, surtout dans les Alpes, sinon temps souvent très nuageux et nouvelle dégradation dans l'après-midi se poursuivant dans la nuit. Limite des chutes de neige comprise entre 1000 et 1400m d'altitude selon les régions.Vendredi, temps variable avec toujours quelques averses, fréquentes en montagne sous un ciel très nuageux. Belles éclaircies en plaine en journée. Limite des chutes de neige voisine de 500 à 800m d'altitude. En soirée et dans la nuit, averses de neige jusqu'en plaine.Samedi, temps instable avec quelques giboulées, surtout sur les reliefs. Belles éclaircies et peu d'averses de neige en plaine. Températures très fraîches.Dimanche, ciel souvent nuageux du Jura aux Préalpes, davantage de soleil dans les autres régions. Températures très fraîches et bise.Possible dégradation pluvio-neigeuse lundi, restant à confirmer.(MétéoNews / 16.01.2018 08h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies