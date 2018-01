Ce soir et cette nuit, maintien d'un temps perturbé avec de fréquentes précipitations. Chutes de neige sur les reliefs au-dessus de 1000 m d'altitude, en baisse vers 800 m durant la nuit.Mercredi, conditions instables avec une alternance d'averses et d'éclaircies plus ou moins belles sur les régions de plaine. Durant les averses, grésil et coups de tonnerre possibles ponctuellement. Limite pluie-neige proche de 600m. En montagne, ciel restant davantage bouché et neigeux. Vents restant forts en plaine et tempétueux sur les reliefs.Températures prévues pour mercredi à basse altitude: minimales 2 à 4°, maximales 3 à 5°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -1°, maximales -1 à 0°. En montagne: -8° à 2000m, -16° à 3000m.Vent du sud-ouest fort sur le Léman et le Plateau (rafales entre 60 et 70 km/h), ouest tempétueux en moyenne et haute montagne (rafales à 110/120 km/h).(©MeteoNews, 16 janvier, 15h30)Jeudi, temps très nuageux et quelques précipitations, probablement plus actives en fin de journée. Limite pluie-neige remontant de 700 à 1300m, flocons sans doute jusqu'en plaine en Valais Central au début. Maximales de 6 à 7 degrés.Vendredi, météo variable alternant éclaircies et quelques averses. Eclaircies parfois assez belles en plaine. Limite des flocons voisine de 700 à 800m. Maximales de 5 à 6 degrés.Samedi, temps changeant et frais, caractérisé par quelques giboulées jusqu'à basse altitude. Ciel restant plus chargé le long des reliefs. Maximales de 2 à 4 degrés.Dimanche, accalmie attendue avec un temps en principe sec, mais avec la présence de nuages bas étendus entre le Jura et les Préalpes. Davantage de soleil dans les Alpes. Maximales de 2 à 4 degrés.Dès lundi, évolution encore mal cernée. Retour possible de quelques précipitations et limite pluie-neige oscillant entre la plaine et 1000m en fonction des régions et des secteurs exposés au vent.(MétéoNews / 16.01.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies