Ciel très nuageux ce soir et cette nuit, averses souvent fréquentes, notamment le long des reliefs, et neige vers 1200 à 1400m au début, puis en dessous de 1000m par le nord en seconde partie de nuit. Venté.Vendredi, ciel nuageux et quelques averses aux premières heures du jour, pour l'essentiel en montagne, sinon temps généralement sec et développement de belles éclaircies en plaine. Dans l'après-midi, augmentation progressive de la couverture nuageuse à partir du Jura et quelques averses en fin de journée et en soirée. Limite des chutes de neige voisine de 800 à 1000m le matin, 500 à 700m en fin de journée voire en plaine en soirée. Températures de saison.Températures prévues pour vendredi à basse altitude: minimales, 4 à 6 degrés, maximales 4 à 7°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 0°, maximales 0°. En montagne: -3/-5° à 2000m, -8/-11° à 3000m.Vent du sud-ouest modéré sur le Léman et le Plateau, ouest fort sur les crêtes du Jura et en haute montagne.(©MeteoNews, 18 janvier, 15h45)Samedi, temps très nuageux avec de premières pluies et chutes de neige le matin, devenant fréquentes voire continues l'après-midi et persistant jusqu'en soirée. Limite des chutes de neige probablement en plaine au début puis remontant vers 800 à 1000m d'altitude mais restant à basse altitude en Valais et sur le nord de la Romandie. À confirmer.Dimanche, conditions perturbées avec un ciel bouché et de fréquentes pluies et chutes de neige. Limite des chutes de neige toujours très incertaine, pouvant se situer entre 500 et 800m au début puis remontant entre 800 et 1200m selon les régions mais restant probablement à basse altitude en Valais. Précipitations devenant abondantes en soirée et dans la nuit et neige remontant jusque vers 1500 voire 1800m d'altitude.Lundi, temps très nuageux avec de fréquentes pluies localement continues, sous forme de neige dès 1500 à 1800m d'altitude. Venteux et températures douces pour la saison, maximales de 7 à 10 degrés en plaine.Mardi, retour à un temps sec et assez ensoleillé dans une ambiance douce pour la saison, une dizaine de degrés en plaine l'après-midi.Mercredi et jeudi, conditions calmes, anticycloniques et le plus souvent bien ensoleillées. Sur le Plateau et dans une moindre mesure le bassin lémanique, bancs de brouillard se dissipant en cours de journée. Températures très douces pour la saison en moyenne montagne, plus fraîches en plaine en cas de dissipation tardive de la grisaille.(MétéoNews / 18.01.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies