Ce samedi, temps très nuageux avec quelques averses de neige le matin, surtout sur les reliefs. Pluies et chutes de neige devenant fréquentes voire continues l'après-midi et persistant jusqu'en soirée. Limite des chutes de neige remontant vers 800 à 1000m l'après-midi voire 1200 à 1400m en fin de journée et en soirée, mais restant à basse altitude en Valais central. Fortes rafales de vent cet après-midi.Températures prévues pour ce samedi à basse altitude: minimales 0 à 2 degrés, maximales 3 à 5°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -2 à -1°, maximales 1 à 3°. En montagne: -7/-3° à 2000m, -15/-10° à 3000m.Vent du sud-ouest de plus en plus fort sur le Léman et le Plateau avec des rafales avoisinant les 60 à 80 km/h cet après-midi voire davantage sur le nord de la région, 80 à 100 km/h sur les crêtes du Jura et en haute montagne.(©MeteoNews, 20 janvier, 5h30)Dimanche, temps souvent très nuageux mais peu ou pas d'averses en plaine le matin, fréquentes chutes de neige dans les Alpes et les Préalpes. Nouvelle dégradation dans l'après-midi avec l'arrivée de fréquentes pluies et chutes de neige à partir du Jura, devenant continues voire abondantes en soirée et dans la nuit. Quelques éclaircies possibles, notamment sur le nord de la Romandie. Limite des chutes très variable et oscillant entre 600 et 1000m d'altitude, puis remontant jusque vers 1500 voire 1800m en soirée et dans la nuit. En Valais Central et dans le Haut-Valais, limite des chutes de neige souvent à basse altitude jusqu'en soirée.Lundi, temps très nuageux avec de fréquentes pluies localement continues voire abondantes, sous forme de neige dès 1500 à 2000m d'altitude selon les régions. Venteux et températures douces pour la saison, maximales de 8 à 10 degrés en plaine. Situation pouvant être critique avec un fort risque d'avalanches dans les Alpes et un risque de glissement de terrain.Mardi, nuages résiduels en début de journée puis retour à un temps assez voire bien ensoleillé dans une ambiance douce pour la saison, une dizaine de degrés en plaine l'après-midi.Mercredi, temps bien ensoleillé et doux en journée, maximales avoisinant les 10 degrés en plaine tout comme vers 1000m. Bancs de nuages bas sur le Jura et en Ajoie en début de journée.Jeudi, temps ensoleillé malgré des passages nuageux de haute altitude parfois étendus. Températures douces pour la saison en plaine comme en montagne.Vendredi, temps très nuageux avec des averses et des températures en baisse. Neige dès 800 à 1000m d'altitude.Week-end changeant et frais sous un courant de bise modéré, restant à confirmer.(MétéoNews / 20.01.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies