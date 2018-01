Ce mercredi, temps bien ensoleillé et ambiance quasi printanière. Quelques bancs de brouillard ou de nuages bas par endroits en matinée, plus étendus sur le Jura et en Ajoie, et ciel parfois voilé cet après-midi. Températures douces pour la saison en journée en plaine comme en moyenne montagne.Températures prévues pour ce mercredi à basse altitude: minimales 0 à 4°, maximales 9 à 11°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 0 à 4°, maximales 8 à 9°. En montagne: 2/5° à 2000m, -4/-2° à 3000m.Vent du sud-ouest faible sur le Plateau et le bassin lémanique, modéré à fort en haute montagne.(©MeteoNews, 24 janvier, 5h30)Jeudi, quelques grisailles ou brouillards le matin le long du Jura. Sinon, ciel déjà fortement voilé en matinée, puis se couvrant de plus en plus au fil de l'après-midi (mais plafond nuageux restant assez élevé). Quelques précipitations attendues en cours de nuit suivante le long du Jura (flocons dès 800m). En Valais, ciel restant plus lumineux à la faveur d'éclaircies de foehn. Toujours doux pour la saison.Vendredi, sur l'ouest du Léman et du Plateau ainsi que dans le Jura, temps très nuageux avec des précipitations assez fréquentes et une limite pluie-neige oscillant entre 600 et 800m. Sur l'est du Léman, en Gruyère, dans le Chablais et le long des Préalpes, encore 2-3 percées du soleil en début de journée, puis ciel se couvrant et quelques précipitations, s'activant en fin de journée et nuit suivante. Limite pluie-neige voisine de 700 à 900m, puis 600m dans la nuit de samedi. En Valais, temps restant plus durablement sec et encore quelques belles éclaircies possibles en première partie de journée.Samedi, temps nuageux à très nuageux le matin et dernières ondées résiduelles ça et là. Au fil de la journée, amélioration du temps au-dessus de 1700 à 2000m d'altitude et en Valais. Bancs nuageux restant plus nombreux sur le Plateau, le Léman et dans le Jura, mais passage à un temps sec. Bise se levant et devenant modérée sur le Léman en fin de journée.Dimanche, fréquents stratus entre le Jura et les Préalpes (recouvrant donc le Léman et le Plateau) avec une limite supérieure probablement voisine de 1000 à 1200m. Dissipation partielle en journée. Au-dessus et en Valais, belle journée ensoleillée sous un ciel décoré de nuages d'altitude. Températures de saison.Lundi, soleil généreux du Léman au Valais et dans les Alpes. Ciel plus partagé sur le Plateau et temps en général couvert au nord du Jura et en Ajoie. Températures assez douces.Mardi, temps en partie à assez ensoleillé avec des passages nuageux pouvant se montrer denses. Restant en principe sec. Températures assez douces.(MétéoNews / 24.01.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies