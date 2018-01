Ce samedi, temps sec sous un ciel souvent nuageux le matin entre Jura et Préalpes, puis développement d'éclaircies en cours de journée. Nuages résiduels en matinée dans les Alpes puis passage à un temps ensoleillé l'après-midi. Températures douces pour la saison.Températures prévues pour ce samedi à basse altitude: minimales 3 à 5°, maximales 7 à 9°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 0 à 1°, maximales 3 à 4°. En montagne: -2/2° à 2000m, -7/-4° à 3000m.Tendance à la bise sur le Plateau et le bassin lémanique, vent du sud faible en moyenne montagne, faible à modéré en haute montagne.(©MeteoNews, 27 janvier, 5h45)Dimanche, bancs de nuages bas le matin sur le Plateau et le bassin lémanique, sinon encore assez ensoleillé du sud du Jura aux Préalpes, puis ciel nuageux. Devenant par contre rapidement nuageux sur le nord de la Romandie. Dans les Alpes et en Valais, bien ensoleillée le matin, puis plus nuageux par le nord . Températures douces pour la saison.Lundi et mardi, temps en partie à assez ensoleillé, nuageux mardi sur le nord du Jura et gouttes possibles. Dans les autres régions, temps bien ensoleillé. Températures douces pour la saison.Mercredi, timing encore à préciser, mais arrivée d'une perturbation en journée. Neige vers 1500m au début. Températures douces et vent modéré.Jeudi, très nuageux avec des précipitations tombant sous forme de neige vers 1000m. Venteux.Vendredi, ciel changeant à nuageux avec des averses, surtout en montagne, et sous forme de neige souvent jusqu'en plaine.(MétéoNews / 27.01.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies