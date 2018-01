Ce dimanche, dégradé nuageux entre le nord et le sud de la Romandie. Peu de soleil des Franches-Montagnes à l'Ajoie, sinon belles éclaircies provisoirement sur le Plateau et autour du Léman après dissipation du stratus (sommet vers 1500m). Toujours un franc soleil dans les Alpes. Plutôt doux pour la saison, surtout en montagne.Températures prévues pour ce dimanche à basse altitude: minimales 3 à 5°, maximales 7 à 9°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -3 à 1°, maximales 4 à 5°. En montagne: 0/2° à 2000m, -7/-3° à 3000m.Peu ou pas de vent en plaine. Ouest faible à modéré en montagne, nord-ouest modéré en haute montagne.(©MeteoNews, 28 janvier, 6h)Lundi, quelques brouillards matinaux dans les lieux abrités et toujours des nuages plus nombreux sur le nord du Jura et l'Ajoie. Sinon, temps largement ensoleillé. Maximales de 7 à 9 degrés.Mardi, dégradé nuageux entre le nord et le sud de la Romandie. Nuageux en Ajoie et quelques gouttes possibles. Belles éclaircies et passages nuageux sur le Plateau. Soleil souvent généreux sur le Léman et en Valais, malgré des voiles nuageux. Maximales de 7 à 9 degrés.Mercredi, passages nuageux et belles éclaircies jusqu'en cours d'après-midi. Faible dégradation attendue avant la fin de journée, pouvant produire quelques averses en toutes régions. Vent se levant à toutes les altitudes.Jeudi, temps souvent très nuageux et quelques pluies, plus fréquentes l'après-midi et en soirée. Limite pluie-neige en baisse vers 1200m, puis 600 à 800m dans la nuit de vendredi. Venteux.Vendredi et samedi, temps changeant et instable, se caractérisant par une alternance de quelques éclaircies et de giboulées, surtout présentes le long des reliefs. Limite des flocons vers 500 à 600m vendredi, puis en plaine samedi. Froid, maximales entrée 1 et 4 degrés.(MétéoNews / 28.01.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies