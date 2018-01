Souvent nuageux en soirée et durant la nuit, un peu de bruine possible sur le nord du Jura, et ciel restant dégagé en région alpine.Lundi, dégradé nuageux entre le nord et le sud de la Romandie. Nuages bas restant nombreux sur le Jura et l'Ajoie, pouvant aller jusqu'à produire un peu de bruine le matin. Sur le Plateau et l'ouest du Léman, nuages bas pouvant également se montrer étendus, mais laissant passer le soleil en journée. Sur la Riviera et en Gruyère, ensoleillement meilleur. Beau temps en Valais. Températures douces pour la saison.Températures prévues pour lundi à basse altitude: minimales 3 à 5° (-3 à 2° en Valais), maximales 8 à 10°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 2 à 3°, maximales 6 à 7°. En montagne: 1/4° à 2000m, -5/-2° à 3000m.Vent faible et variable sur le Léman et faible ouest sur le Plateau. Ouest à nord-ouest faible à modéré en montagne.(©MeteoNews, 28 janvier, 15h45)Mardi, poursuite d'un dégradé nuageux entre le nord et la sud de la Romandie. Sur le Jura et l'Ajoie, ciel nébuleux le matin et quelques averses possibles, puis retour d'éclaircies. Sur le Plateau et le Léman, temps partagée entre nuages et éclaircies en matinée, puis soleil en principe plus généreux au fil de l'après-midi. En Valais, poursuite de belles conditions sous un ciel parcouru de voiles de cirrus. Températures douces pour la saison.Mercredi, temps nuageux le matin et quelques ondées pas exclues, pour l'essentiel dans le Jura et l'Ajoie. Retour d'éclaircies en seconde partie de journée. Temps restant sec et mieux ensoleillé en Valais. Doux pour la saison. Dégradation en fin de nuit de jeudi accompagnée d'un renforcement des vents.Jeudi, très nuageux et fréquentes pluies au début, limite pluie-neige en baisse vers 1000m puis 600m en fin de journée dans un régime de giboulées. Quelques éclaircies sur les régions de plaine. Restant neigeux le long des Préalpes.Vendredi, temps changeant à nuageux et quelques précipitations possibles, surtout à proximité des reliefs. Limite des flocons entre 400 et 600m.Pour le week-end, retour possible de perturbations, notamment samedi. Limite pluie-neige comprise entre 500 et 1000m. A confirmer.(MétéoNews / 28.01.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies