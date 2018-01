Ce soir et cette nuit, maintien d'un temps calme avec des bancs de brouillard ou de nuages bas dans les basses couches. Ciel dégagé au-dessus de la couche de grisaille.Mercredi, bancs de brouillard sur le Plateau et le bassin lémanique jusque vers 700 à 800m d'altitude se dissipant d'ici la m-journée. Cela mis à part, temps globalement ensoleillé le matin puis passages nuageux en augmentation à partir de l'ouest dans l'après-midi mais temps restant sec. Bien ensoleillé jusqu'en fin de journée en Valais et dans les Alpes, davantage de nuages dès le matin sur le nord du Jura et en Ajoie. Dégradation pluvieuse modérément active en soirée et dans la nuit et neige dès 1200 à 1500m d'altitude, 800 à 1000m en fin de nuit. Températures douces pour la saison.Températures prévues pour mercredi à basse altitude: minimales 2 à 4° (-2 à 0° en plaine du Rhône), maximales 9 à 10°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 0 à 2°, maximales 6 à 7°. En montagne: 0/2° à 2000m, -5/-4° à 3000m.Vent du sud-ouest faible à modéré sur le bassin lémanique, modéré à fort en moyenne montagne, fort en haute montagne.(©MeteoNews, 30 janvier, 15h30)Jeudi, temps très nuageux avec des averses jusqu'en milieu de matinée (flocons dès 600 à 800m d'altitude), puis passage à un temps variable avec de belles éclaircies l'après-midi. Souvent bouché dans les Alpes avec de fréquentes chutes de neige. Quelques giboulées possibles jusqu'en plaine en soirée et dans la nuit. Températures fraîches mais de saison.Vendredi, temps changeant avec un ciel partagé entre belles éclaircies et passages nuageux. Quelques averses de neige possibles, avant tout en montagne, et pouvant se montrer plus étendues en soirée et dans la nuit. Températures fraîches mais de saison, 3 à 5 degrés en plaine l'après-midi.Samedi et dimanche, évolution encore très incertaine et mal cernée. Temps pouvant se montrer variable avec quelques giboulées, surtout en montagne et samedi, et de belles éclaircies, notamment dimanche. Températures fraîches, maximales de 2 à 4 degrés en plaine.Lundi et mardi, temps généralement sec mais nombreux bancs de nuages bas sur la région. Davantage de soleil en Valais. Températures restant fraîches. À confirmer.(MétéoNews / 31.01.2018 08h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies