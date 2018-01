Dégradation pluvieuse modérément active en fin de soirée et dans la nuit par le nord-ouest et neige dès 1200 à 1400m d'altitude, 800 à 1000m en fin de nuit. Vent parfois fort à basse altitude.Jeudi, temps très nuageux en début de matinée avec encore des averses puis rapide développement d'éclaircies et temps généralement sec et assez ensoleillé en plaine l'après-midi (quelques gouttes ou flocons pas exclus localement). Ciel plus changeant sur le Jura avec quelques rares giboulées. Dans les Alpes, les Préalpes et en Valais, temps très nuageux avec de fréquentes averses le matin puis belles éclaircies l'après-midi. Températures de saison et neige dès 700 à 900m d'altitude, parfois encore 1000m au début dans les Alpes.Températures prévues pour jeudi à basse altitude: minimales 4 à 5°, maximales 5 à 7°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 0°, maximales 0°. En montagne: -3/-5° à 2000m, -9/-11° à 3000m.Vent du sud-ouest faible à modéré sur le bassin lémanique et le Plateau, ouest fort en montagne. Vent faible dans les vallées.(©MeteoNews, 31 janvier, 15h45)Vendredi, bancs de stratus entre le Jura et les Préalpes jusque vers 1000 à 1200m d'altitude, dissipation en journée. Cela mis à part, temps assez ensoleillé. Bancs nuageux plus étendus en fin de journée et en soirée et quelques flocons probables. Températures de saison.Samedi et dimanche, évolution encore très incertaine et mal cernée. Temps pouvant se montrer variable voire nuageux avec quelques giboulées, surtout en montagne et samedi, et de belles éclaircies, notamment dimanche. Températures fraîches, maximales de 2 à 4 degrés en plaine.De lundi à mercredi, ciel souvent nuageux en raison d'une couche de nuages bas entre le Jura et les Préalpes jusque vers 1500 à 2000m d'altitude. Quelques faibles averses de neige possibles. Dans les Alpes et en Valais, davantage de soleil. Températures de plus en plus froides sous un courant de bise faible à modéré et peinant à atteindre le zéro degré en plaine dès le milieu de semaine. À confirmer.(MétéoNews / 31.01.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies