Ce jeudi, temps très nuageux en matinée avec encore des averses puis éclaircies devenant belles en plaine cet après-midi (quelques gouttes ou flocons pas exclus localement). Ciel plus changeant sur le Jura avec quelques rares giboulées. Dans les Alpes, les Préalpes et en Valais, temps très nuageux avec de fréquentes averses le matin puis belles éclaircies dans l'après-midi. Températures de saison et neige dès 600 à 800m d'altitude, parfois encore 1000m au début dans les Alpes.Températures prévues pour ce jeudi à basse altitude: minimales 3 à 5°, maximales 5 à 7°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 0°, maximales 0°. En montagne: -4/-7° à 2000m, -9/-13° à 3000m.Vent du sud-ouest parfois assez fort au début puis faible à modéré sur le bassin lémanique et le Plateau, ouest fort en montagne. Vent faible dans les vallées.(©MeteoNews, 1er février, 6h)Vendredi, bancs de nuages bas et passages nuageux au-dessus le matin, puis belles éclaircies à temps assez ensoleillé l'après-midi. Restant plus nuageux le long du Jura et quelques flocons en fin de journée sur le nord du massif. Températures de saison.Samedi, ciel nuageux à changeant avec quelques averses de neige, surtout en montagne. Mercure inchangé.Dimanche, temps en principe et assez ensoleillé. Davantage de nuages sur le nord du Jura et ensoleillé en Valais. Mercredi inchangé et faible bise.De lundi à mercredi, ciel souvent variable avec quelques averses de neige lundi et mercredi principalement. Bise faible à modérée. Dans les Alpes et en Valais, davantage de soleil. Températures froides et peu de dégel en plaine dès le milieu de semaine.Jeudi, temps assez ensoleillé et froid avec de la bise. Pas de dégel en journée.(MétéoNews / 01.02.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies