La nuit prochaine, de rares giboulées de neige seront possibles ici ou là jusqu'en plaine, mais plutôt près des reliefs. Attention au risque de regel sur des chaussées humides. Froid et gel.Vendredi, bancs de nuages bas et passages nuageux au-dessus le matin, puis belles éclaircies à temps assez ensoleillé l'après-midi. Restant plus nuageux le long du Jura et quelques flocons en fin de journée sur le nord du massif. Températures hivernales.Températures prévues pour vendredi à basse altitude: minimales 0°, maximales 4 à 5°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -6°, maximales -1°. En montagne: -9/-8° à 2000m, -16/-15° à 3000m.Bise très faible sur le bassin lémanique et le Plateau, nord-ouest faible en montagne. Vent faible dans les vallées.(©MeteoNews, 1er février, 16h)Samedi, ciel nuageux à changeant avec quelques averses de neige, surtout en montagne. Mercure inchangé.Dimanche, temps en principe et assez ensoleillé. Davantage de nuages sur le nord du Jura et ensoleillé en Valais. Mercredi inchangé et faible bise.De lundi à mercredi, ciel souvent variable avec quelques averses de neige lundi et mercredi principalement. Bise faible à modérée. Dans les Alpes et en Valais, davantage de soleil. Températures froides et peu de dégel en plaine dès le milieu de semaine.Jeudi, temps assez ensoleillé et froid avec de la bise. Pas de dégel en journée.(MétéoNews / 01.02.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies