La nuit prochaine, le ciel se chargera progressivement depuis le Jura et sur les Préalpes notamment. Il neigera faiblement en fin de nuit jusqu'en plaine. Froid et gel.Samedi, souvent nuageux et quelques averses de neige, surtout le matin, et courtes éclaircies principalement en plaine et l'après-midi. Belles éclaircies à temps assez ensoleillé en Valais central. Température hivernale.Températures prévues pour samedi à basse altitude: minimales -2 à 0°, maximales 3 à 4°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -4 à -5°, maximales -3 à -2°. En montagne: -10/-8° à 2000m, -17/-15° à 3000m.Faible ouest sur le bassin lémanique et le Plateau, faible aussi en montagne. Vent faible dans les vallées.(©MeteoNews, 2 février, 15h)Dimanche, temps assez ensoleillé le matin du sud du Jura au Valais, sinon en partie ensoleillé avec de nombreux passages nuageux. Mercure inchangé et faible bise.Lundi et mardi, ciel changeant et quelques averses de neige lundi avec une faible bise. Très nuageux vers l'Italie et faibles précipitations neigeuses, sinon souvent sec et éclaircies sur le reste du Valais. Un peu de fœn dans les vallées.Mercredi, ciel assez nuageux et quelques averses de neige. FroidJeudi, nébulosité variable et quelques averses de neige éparses.Vendredi, temps assez ensoleillé et température restant hivernale.(MétéoNews / 02.02.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies