Ce dimanche, prévision incertaine quant à la durée de l'ensoleillement en raison de bancs nuageux de moyenne altitude probablement assez compacts. Dans le détail, ciel en principe plus lumineux le matin et davantage couvert au fil de l'après-midi. Quelques flocons pas exclus en fin de journée sur le sud du Jura. En Valais, temps probablement encore assez clément mais voilé le matin, puis plus mitigé l'après-midi. Températures hivernales.Températures prévues pour ce dimanche à basse altitude: minimales -3 à 0°, maximales 2 à 4°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -8 à -5°, maximales -2 à 0°. En montagne: -10/-7° à 2000m, -16/-13° à 3000m.Légère tendance à la bise dans les basses couches. Faible bise dans le Jura et le long des Préalpes et vent de nord-ouest faible à modéré à haute altitude.(©MeteoNews, 4 février, 5h45)Lundi, temps nuageux à couvert. Quelques flocons possibles, surtout l'après-midi et en montagne. Quantités restant faibles. Par barrage du sud, petites chutes de neige sur les versants italiens des Alpes. Températures dans les normes de saison.Mardi, conditions en principe sèches et à nouveau une tendance aux éclaircies, voire bons moments de soleil l'après-midi en direction des Alpes. Par barrage du sud, ciel restant plus embarbouillé le long des versants italiens des Alpes et donnant quelques flocons. Températures dans les normes de saison.Mercredi, météo pour l'heure prévue grise et s'accompagnant de petites chutes de neige intermittentes, pour l'essentiel en montagne. Quantités restant modestes. Froid.Jeudi et vendredi, temps en principe sec et soleil davantage présent, mais prévision encore mal cernée. Températures froides.Samedi, possible faible dégradation neigeuse, mais indice de confiance pour l'heure faible. Restant froid.(MétéoNews / 04.02.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies