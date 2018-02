Ce soir et cette nuit, maintien d'un temps sec avec des passages nuageux dans le ciel.Lundi, temps le plus souvent couvert, excepté quelques éclaircies de foehn dans les Alpes et en Valais (surtout l'après-midi). Le long du Jura et sur le bassin genevois, quelques flocons probables (limite des flocons vers 400m le matin, puis 600 à 700m l'après-midi). Températures hivernales.Températures prévues pour lundi à basse altitude: minimales -3 à 0°, maximales 2 à 3°, jusqu'à 5° en Valais. Dans le Jura vers 1000m: minimales -6 à -4°, maximales 0 à 2°. En montagne: -6/-3° à 2000m, -15/-12° à 3000m.Bise faible sur le bassin lémanique et le Plateau. Sud-est modéré en moyenne montagne, fort à haute altitude.(©MeteoNews, 4 février, 15h45)De mardi à samedi, temps calme et offrant des conditions globalement ensoleillées, malgré la présence par moments de bancs nuageux plus nombreux. Ciel sans doute un peu plus partagé mercredi. Températures de saison, se caractérisant par des gelées matinales parfois modérées et des maximales entre 3 et 6 degrés.(MétéoNews / 04.02.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies