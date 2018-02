Ciel assez nuageux ce soir et cette nuit et quelques flocons vers l'Italie et sur le Jura.Mercredi, temps généralement couvert, éclaircies restant l'exception. Quelques flocons voire de faibles averses de neige possibles en seconde partie de journée, avant tout sur le Jura et le long des Préalpes. En Valais, temps assez ensoleillé malgré des passages nuageux parfois étendus et devenant nuageux l'après-midi dans le Chablais. Températures fraîches mais de saison.Températures prévues pour mercredi à basse altitude: minimales -2 à 0°, maximales 2 à 4°, jusqu'à 7° en Valais. Dans le Jura vers 1000m: minimales -4 à -3°, maximales -1°. En montagne: -5° à 2000m, -10° à 3000m.Faible bise sur le bassin lémanique, le Plateau et le Jura, nord-est parfois modéré en haute montagne.(©MeteoNews, 6 février, 15h45)Jeudi, ciel souvent nuageux en raison de nombreux bancs de nuages bas jusque vers 1300 à 1600m d'altitude entre le Jura et les Préalpes ne se dissipant que partiellement en journée et restant parfois tenaces. Sinon, au-dessus, dans les Alpes et en Valais, temps assez voire bien ensoleillé. Températures fraîches mais de saison, maximales de 3 à 5 degrés en plaine.Vendredi, temps dans l'ensemble ensoleillé malgré des bancs de nuages bas parfois étendus, notamment le long du Jura et des Préalpes. Températures de saison.Samedi et dimanche, ciel plus changeant voire nuageux mais temps restant généralement sec, mis à part quelques flocons en montagne. Davantage de soleil en Valais. Températures fraîches mais de saison, maximales de 3 à 5 degrés en plaine. Possible dégradation pluvio-neigeuse dimanche soir.Lundi, temps nuageux et quelques averses au début (neige 400 à 700m d'altitude) puis amélioration avec le développement de belles éclaircies.Mardi, probable retour d'un temps assez ensoleillé sous des températures de saison.(MétéoNews / 06.02.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies