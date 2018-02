Ce vendredi, couvert en début de journée par nuages bas entre Jura et Préalpes, puis éclaircies d'ici l'après-midi, plus belles du Léman aux Préalpes. Restant plus nuageux le long du Jura. En Valais, temps ensoleillé (mais encore brumeux le matin). Devenant très nuageux en fin de journée par le Jura et quelques averses de neige attendues en soirée. Températures de saison.Températures prévues pour ce vendredi à basse altitude: minimales -3 à 0°, maximales 2 à 5°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -7 à -4°, maximales 0 à 1°. En montagne: -8/-5° à 2000m, -14/-12° à 3000m.Faible sud-ouest sur le bassin lémanique et le Plateau, modéré en moyenne et haute montagne.(©MeteoNews, 9 février, 5h45)Samedi, nuageux le matin et quelques averses de neige surtout le long du Jura et des Préalpes, puis éclaircies surtout en plaine, belles en Valais central. Assez froid.Dimanche, souvent très nuageux et arrivée d'une nouvelle perturbation en seconde partie de journée, donnant de faibles précipitations en toutes régions. Limite des flocons entre 400 et 600m.Lundi, quelques giboulées surtout le matin et le long du Jura et des Préalpes, sinon retour d'éclaircies en cours de journée.Mardi, quelques grisailles ou stratus dans les basses couches le matin, sinon temps en principe plutôt ensoleillé. Gelées généralisées et souvent fortes le matin.Mercredi et jeudi, évolution incertaine et timing à préciser avec une nouvelle dégradation attendue.(MétéoNews / 09.02.2018 11h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies