Temps nuageux mais encore sec ce soir. Arrivée de faibles chutes de neige dans la nuit, pouvant donner 1 à 3 cm au sol.Samedi, ciel très nuageux en début de matinée et quelques flocons tombant ça et là, pour l'essentiel le long des Préalpes et dans le Chablais. Sinon, passage à un temps en général sec et développement de quelques éclaircies au fil de la journée. Amélioration plus franche en Valais Central et sur le sud des Alpes valaisannes. Températures de saison.Températures prévues pour samedi à basse altitude: minimales -1 à 1°, maximales 3 à 5°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -4 à -3°, maximales -1°. En montagne: -10/-8° à 2000m, -17/-14° à 3000m.Faible nord-ouest sur le bassin lémanique et le Plateau, modéré en moyenne et haute montagne.(©MeteoNews, 9 février, 15h30)Dimanche, temps très nuageux et quelques faibles précipitations attendues. Limite pluie-neige remontant de 400 à 900m. Zones d'averses un cran plus nombreuses dans la nuit de lundi et limite pluie-neige s'abaissant à nouveau vers 500m. En Valais, neige pouvant tomber jusqu'en plaine sur l'ensemble de l'épisode, mais cumuls minimes dans la vallée du Rhône. Températures de saison.Lundi, ciel variable et instable avec encore des averses de neige possibles en toutes régions, mais se produisant pour l'essentiel le matin et le long des Préalpes. Ciel se dégageant dans la nuit de mardi.Mardi, gelées généralisées et parfois modérées en matinée (brouillards givrants pas exclus dans les lieux abrités, prudence sur les routes). Sinon, intermède sec et probablement largement ensoleillé.Dès mercredi, probable retour d'un courant d'ouest perturbé, accompagné de pluie et d'un graduel renforcement des vents. Limite pluie-neige possiblement encore à basse altitude mercredi, puis remontant entre 1200 et 1700m jeudi. A confirmer.(MétéoNews / 10.02.2018 08h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies