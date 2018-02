Ce soir, temps nuageux voire couvert mais restant sec puis ciel se dégageant en bonne partie en cours de nuit. Températures fraîches.Dimanche, temps très nuageux avec quelques averses sous forme de neige jusqu'en plaine arrivant en cours de matinée, puis limite des flocons remontant entre 600 et 900m d'altitude selon les régions l'après-midi. Quantités restant très modestes. Quelques éclaircies en début de matinée dans les Alpes. En soirée et dans la nuit, averses devenant plus fréquentes et neige s'abaissant progressivement jusqu'en plaine. Températures fraîches mais de saison.Températures prévues pour dimanche à basse altitude: minimales -3 à 0°, maximales 3 à 4°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -10 à -5°, maximales -1 à 1°. En montagne: -7/-2° à 2000m, -10/-7° à 3000m.Faible sud-ouest sur le Plateau et le bassin lémanique avec quelques rafales en journée, sud-ouest modéré sur les crêtes du Jura et en haute montagne.(©MeteoNews, 10 février, 16h30)Lundi, temps très nuageux et dernières averses de neige au début puis passage à un temps sec et développement de belles éclaircies. Ciel restant nuageux voire bouché dans les Alpes et les Préalpes avec quelques giboulées jusque dans l'après-midi. Températures froides.Mardi, belle journée bien ensoleillée. Quelques brouillards givrants par endroits en plaine le matin et ciel se voilant en fin de journée. Températures froides avec des gelées marquées à l'aube avoisinant parfois les -5 à -7 degrés en plaine. Quelques flocons possibles la nuit suivante.Mercredi, évolution encore mal cernée avec un ciel pouvant se montrer plus changeant mais temps restant généralement sec.Jeudi, probable passage d'un front chaud occasionnant un ciel très nuageux et de fréquentes pluies. Températures en hausse, maximales de 7 à 9 degrés en plaine et limite des chutes de neige remontant vers 1500 à 1800m d'altitude.Vendredi et samedi, temps changeant avec un risque d'averses (neige entre 1000 et 1500m d'altitude), mais évolution très incertaine et restant à confirmer.(MétéoNews / 10.02.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies