Ce mardi, belle journée bien ensoleillée. Quelques brouillards givrants ou nuages bas par endroits à basse altitude aux premières heures du jour et ciel se voilant l'après-midi à partir de l'ouest. Températures froides. Ciel devenant nuageux en fin de journée ou en soirée et quelques faibles chutes de neige dans la nuit, surtout sur l'ouest de la région (1 à 5 cm possibles d'ici mercredi matin).Températures prévues pour ce mardi à basse altitude: minimales -7 à -3°, maximales 2 à 3°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -15 à -12°, maximales -3 à -1°. En montagne: -13/-8° à 2000m, -18/-15° à 3000m.Légère tendance à la bise dans les basses couches. Faible vent du sud-ouest en montagne.(©MeteoNews, 13 février, 5h45)Mercredi, ciel changeant voire nuageux le matin et quelques giboulées encore possibles le long du Jura puis passage à un temps assez ensoleillé l'après-midi. Temps restant bien ensoleillé dans les Alpes et en Valais malgré quelques passages nuageux en début de journée. Températures très fraîches, maximales de 2 à 4 degrés en plaine.Jeudi, temps très nuageux et arrivée de fréquentes pluies en matinée se poursuivant l'après-midi. Neige jusqu'à basse altitude au début puis limite remontant vers 1500 à 1800m d'altitude mais pouvant rester en plaine jusque dans l'après-midi en Valais. Egalement un risque de pluie verglaçante sur le Plateau, situation à suivre. Températures maximales de 3 à 5 degrés en plaine.Vendredi, ciel nuageux et dernières averses au début, sinon retour au sec et passage à un temps assez ensoleillé l'après-midi. Températures douces, maximales de 8 à 10 degrés en plaine.Samedi, temps nuageux voire très nuageux et probable dégradation pluvieuse en cours d'après-midi se poursuivant dans la nuit. Neige dès 1300 à 1500m d'altitude.Dimanche, temps restant souvent nuageux mais peu ou pas d'averses. Températures de saison.Possible retour de conditions anticycloniques en début de semaine prochaine.(MétéoNews / 13.02.2018 02h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies