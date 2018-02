Ce soir, ciel se couvrant à partir de l'ouest et quelques faibles chutes de neige en fin de soirée et dans la nuit, surtout sur l'ouest lémanique, l'ouest du Plateau et le sud du Jura (1 à 4cm possibles dans ces régions d'ici demain matin, routes parfois glissantes). Nuageux et tout au plus quelques flocons dans les Alpes, les Préalpes et en Valais.Mercredi, ciel chargé en matinée et quelques giboulées possibles, pour l'essentiel sur l'ouest du Léman et au sud du Jura. Sinon, tendance aux éclaircies au fil des heures, mais nuages restant assez nombreux, notamment le long du Jura. En Valais, conditions plus clémentes, voire même bien ensoleillées l'après-midi. Températures de saison.Températures prévues pour mercredi à basse altitude: minimales -4 à -1° (-7 à -3° en plaine du Rhône), maximales 2 à 4°. Dans le Jura vers 1000m: minimales -6 à -3°, maximales -1 à 0°. En montagne: -9/-6° à 2000m, -15/-12° à 3000m.Faible tendance au sud-ouest sur le Plateau et le bassin lémanique, faible sud-ouest sur les crêtes du Jura, ouest faible à modéré en haute montagne.(©MeteoNews, 13 février, 16h45)Jeudi, passage d'un front de redoux. Ciel très nuageux et précipitations se généralisant rapidement à toutes les régions le matin. Limite de la neige d'abord jusqu'en plaine, remontant ensuite graduellement vers 1000m, puis 1500m durant l'après-midi. Episode de pluie verglaçante probable sur le Plateau en fin de matinée, prudence sur les routes ! En Valais, limite de la neige restant plus durablement jusqu'à basse altitude.Vendredi et samedi, conditions médiocres, se caractérisant par un ciel souvent chargé et des précipitations par intermittence. Eclaircies probablement plus belles en Valais. Limite pluie-neige proche de 1000m dans le Jura et 1500m dans les Alpes.Dimanche, nuages bas sans doute nombreux et étendus, voire quelques flocons possibles le long des Préalpes. Courant de bise dans les basses couches et températures fraîches.Lundi, bancs de stratus plus ou moins étendus sur le Plateau. Sinon, temps en principe plutôt ensoleillé. Bise et fraîcheur.Dès mardi et pour la suite de la semaine prochaine, possible fort refroidissement avec un renforcement de la bise, voire le retour de quelques chutes de neige jusqu'en plaine. A confirmer.(MétéoNews / 13.02.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies