Augmentation de la couverture nuageuse en soirée. Premiers flocons en toute fin de nuit par le Jura et sur les sommets alpins.Jeudi, temps couvert avec de fréquentes averses. Limite des chutes de neige se situant encore à basse altitude en début de journée puis remontant jusque vers 1500 voire 2000m d'ici midi. Attention, risque de pluie verglaçante sur le Plateau, dans la Broye, la Glâne, en Gruyère et les vallons jurassiens jusqu'en milieu de matinée. En Valais, chutes de neige jusqu'en plaine persistant jusqu'en début d'après-midi puis limite remontant entre 1000 et 1800m du Haut-Valais au Chablais. Températures de saison.Températures prévues pour ce jeudi à basse altitude: minimales -3 à 0°, maximales 5 à 7° (3° en Valais Central). Dans le Jura vers 1000m: minimales -2 à 0°, maximales 4 à 6°. En montagne: -3/1° à 2000m, -12/-6° à 3000m.Vent de sud-ouest en plaine, en général faible, mais parfois modéré. Sud-ouest plus soutenu sur les crêtes jurassiennes et préalpines. Nord-ouest fort en haute montagne.(©MeteoNews, 14 février, 17h)Vendredi et samedi, conditions maussades avec un temps très nuageux et de fréquentes averses vendredi puis à nouveau samedi après-midi, intermède plus sec entre vendredi après-midi et samedi matin. Peu ou pas d'éclaircies. Limite des chutes voisine de 1500 à 1800m vendredi, passant de 1700 à 1000m samedi voire 500-800m en fin de journée et en soirée à partir du nord.Dimanche, nombreux bancs de nuages sur la région mais temps sec. Dans les Alpes, encore nuageux le matin puis assez ensoleillé l'après-midi. Températures de saison, maximales de 3 à 5 degrés en plaine.Lundi, bancs de stratus plus ou moins étendus sur le Plateau et le bassin lémanique jusque vers 1000m d'altitude. Sinon et dans les autres régions, temps en principe ensoleillé. Températures de saison.Mardi et mercredi, évolution très incertaine avec un ciel pouvant se montrer changeant voire assez ensoleillé et pas de grosse dégradation en vue. Températures de saison.(MétéoNews / 14.02.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies