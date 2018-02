La nuit prochaine, la pluie continuera de tomber en plaine comme en montagne, jusqu'à 1800 mètres d'altitude environ. Assez doux et léger vent de sud-ouest.Vendredi, ciel chargé. Encore quelques pluies ou bruines le matin, surtout le long des Préalpes. Peu ou pas de précipitations sur les régions de plaine l'après-midi. Limite des flocons voisine de 1000m au nord du Jura, 1600 à 1800m dans les Alpes. Timides éclaircies en seconde partie de journée, mais embellie plus franche en Valais. Températures assez douces.Températures prévues pour vendredi à basse altitude: minimales 4 à 6°, maximales 7 à 9°. Dans le Jura vers 1000m: minimales 2 à 3°, maximales 3 à 4°. En montagne: 0/1° à 2000m, -6/-5° à 3000m.Tendance bise en plaine, faible et variable en montagne.(©MeteoNews, 15 février, 16h)Samedi, temps très nuageux. Pluies d'abord sur le Jura, puis se généralisant au fil des heures. Limite pluie-neige proche de 1600m, en baisse en soirée depuis le nord jusque vers 800m (1200m en Valais).Dimanche, ciel restant nuageux, quelques éclaircies possibles. En principe sec, hormis 2-3 flocons sur les versants sud des Alpes l'après-midi. Frais avec de la bise.Evolution encore incertaine pour la semaine prochaine. Temps en principe sec lundi sous un ciel changeant à nuageux, puis retour possible de quelques averses par la suite. Plutôt frais pour la saison. A confirmer.(MétéoNews / 15.02.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies