Ce soir, ciel nuageux à couvert et quelques averses du Jura vaudois aux Alpes (neige vers 2000m). Temps sec cette nuit mais ciel restant souvent nuageux, assez dégagé dans les Alpes.Samedi, arrivée d'une perturbation, précédée de quelques éclaircies de foehn dans les Alpes. Pluies d'abord sur le Jura, se généralisant avant la mi-journée jusqu'aux Préalpes tout en s'activant. Temps également pluvieux en Valais l'après-midi. Limite de la neige proche de 1500-1700m, en baisse jusque vers 500m dans la nuit sous les dernières ondées. Flocons déjà à basse altitude en fin de journée en Ajoie.Températures prévues pour samedi à basse altitude: minimales 3 à 5°, maximales 4 à 7° du nord au sud de la Romandie. Dans le Jura vers 1000m: 3 à 5° tout au long de la journée. En montagne: 1/0° à 2000m, -5/-6° à 3000m.Sud-ouest faible à modéré sur le Plateau, le bassin lémanique et le nord du Jura avec des rafales avoisinant les 40 à 50 km/h l'après-midi, fort sur les crêtes du Jura et en haute montagne. Rafales de Joran en fin de journée le long du Jura et bouffées de foehn le matin dans les Alpes.(©MeteoNews, 16 février, 16h30)Dimanche, temps nuageux le matin, puis développement de quelques éclaircies en seconde partie de journée. Amélioration probablement plus belle en Valais. Frais avec de la bise.Lundi, ciel changeant, partagé entre bancs de stratus régionalement étendus et passages nuageux au-dessus diminuant par périodes l'ensoleillement. Arrivée possible de faibles précipitations durant la nuit suivante, donnant de la neige dès 600 à 700m. Frais.Mardi, temps nuageux et quelques giboulées ou petites chutes de neige intermittentes jusqu'en plaine. Cumuls restant modestes. Froid.Dès mercredi, prévision incertaine. Météo probablement fraîche avec de la bise. Ciel partagé entre éclaircies et bancs de nuages bas pouvant localement lâcher 2-3 flocons.(MétéoNews / 16.02.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies