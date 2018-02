Ce soir, temps bouché avec encore de fréquentes averses dans les Alpes, les Préalpes et en Valais, en nette diminution ailleurs. Limite des chutes de neige s'abaissant vers 800 à 1000m à partir du Jura voire 600-800m en cours de soirée sous les dernières averses. Passage à un temps sec en cours de nuit mais ciel restant nuageux.Dimanche, temps nuageux le matin voire couvert sur le nord de la Romandie. Belles éclaircies avant midi sur le sud de la région et temps assez ensoleillé l'après-midi autour du Léman, ciel restant plus changeant ailleurs. Dans les Alpes et en Valais, nombreux nuages résiduels en début de matinée puis passage à un temps ensoleillé avant midi se poursuivant l'après-midi. Températures fraîches mais de saison.Températures prévues pour dimanche à basse altitude: minimales 0 à 2°, maximales 3 à 5°, jusqu'à 7 degrés sur le bassin lémanique et en plaine du Rhône. Dans le Jura vers 1000m: minimales -3 à -2°, maximales -1 à 0°. En montagne: -7/-5° à 2000m, -11/-9° à 3000m.Bise faible à modérée sur le sud du Plateau, le bassin lémanique et le Jura avec des rafales de 30 à 40 km/h, nord-ouest modéré sur les crêtes du Jura et en haute montagne. Faibles brises dans les vallées alpines.(©MeteoNews, 17 février, 15h30)Lundi, bancs de stratus entre le Jura et les Préalpes jusque vers 1000 à 1200m d'altitude se dissipant en cours de journée. Sinon et dans les autres régions, temps encore assez ensoleillé au début puis nombreux passages nuageux de moyenne et haute altitude mais temps restant sec. Quelques faibles chutes de neige probables la nuit suivante.Mardi, temps nuageux et quelques averses de neige le matin, plus fréquentes en montagne. Passage à un temps sec et développement de belles éclaircies l'après-midi, restant nuageux en montagne. Températures fraîches et bise se levant.Mercredi et jeudi, conditions météo hivernales avec des températures froides (mercure à peine positif en plaine en journée) et une bise modérée à forte rendant l'ambiance désagréable. Ciel partagé entre nombreux bancs nuageux et éclaircies, soleil probablement plus généreux sur le Léman et temps ensoleillé dans les Alpes et en Valais. Quelques flocons possibles ici ou là.Vendredi et samedi, temps dans l'ensemble ensoleillé mais températures restant froides malgré bise faiblissante. Bancs de stratus probables entre le Jura et les Préalpes. À confirmer.(MétéoNews / 17.02.2018 05h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies