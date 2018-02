Ce soir et cette nuit, temps sec avec des bancs de nuages bas se résorbant en partie.Lundi, nombreux bancs de stratus entre le Jura et les Préalpes jusque vers 1000 à 1200m d'altitude se dissipant généralement d'ici le début d'après-midi (poches de résistance pas exclues sur le Plateau). Sinon et dans les autres régions, temps dans l'ensemble ensoleillé malgré des passages nuageux de moyenne et haute altitude parfois étendus l'après-midi et qui pourront passagèrement rendre le ciel laiteux. Températures de saison.Températures prévues pour ce lundi à basse altitude: minimales -3 à 0°, maximales 3 à 6°, jusqu'à 7° en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales -11 à -5°, maximales -1 à +1°. En montagne: -7/-4° à 2000m, -10/-9° à 3000m.Faible bise sur le Plateau et le Léman. Vent du nord-ouest faible en montagne.(©MeteoNews, 18 février, 17h)Mardi, temps très nuageux et quelques averses de neige éparses le matin, surtout en montagne. Passage à un temps sec et développement de belles éclaircies l'après-midi, restant nuageux en montagne avec quelques flocons. Températures fraîches et bise se levant.Mercredi et jeudi, conditions météo hivernales avec des températures froides (maximales de 1 à 4 degrés en plaine) et une bise modérée à forte rendant l'ambiance désagréable. Ciel partagé entre nombreux bancs nuageux et éclaircies, soleil probablement plus généreux sur le Léman et temps ensoleillé dans les Alpes et en Valais. Ciel plus nuageux sur le Jura le Plateau et le nord de la Romandie avec quelques flocons ici ou là.Vendredi et samedi, bancs de stratus entre le Jura et les Préalpes avec une limite supérieure entre 1000 et 1500m d'altitude se dissipant en partie en journée. Sinon et dans les autres régions, temps dans l'ensemble ensoleillé. Températures restant froides avec un mercure à peine positif en plaine en journée mais bise faiblissant nettement.Première tendance pour dimanche et le début de semaine: possible arrivée d'une masse d'air très froid sous une bise soutenue, à confirmer au cours des prochains jours.(MétéoNews / 19.02.2018 08h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies