Temps sec ce soir. Cette nuit, arrivée de passages nuageux et quelques flocons épars possibles ici ou là en fin de nuit.Mardi, ciel chargé en début de matinée et quelques flocons régionalement, pour l'essentiel dans le Jura et le long des Préalpes. Retour d'éclaircies parfois assez belles en plaine avant la mi-journée. Restant plus nuageux dans les Préalpes et encore quelques flocons attendus jusqu'en fin d'après-midi. Températures fraîches.Températures prévues pour mardi à basse altitude: minimales -2 à +1°, maximales 4 à 5°, jusqu'à 6° en Valais Central. Dans le Jura vers 1000m: minimales -4 à -3°, maximales 0°. En montagne: -8/-6° à 2000m, -14/-12° à 3000m.Bise faible à modérée sur le Plateau et le Léman. Vent du nord modéré en montagne.(©MeteoNews, 19 février, 15h45)Mercredi et jeudi, courant de bise sensible apportant de l'air froid et des bancs de nuages bas étendus en-dessous de 1800 à 2000m. Davantage d'éclaircies autour du Léman et conditions souvent ensoleillées en Valais. Maximales entre 0 et 3 degrés.Vendredi et samedi, couche de stratus plus ou moins compacte en-dessous de 1500m sur le Léman et le Plateau. Au-dessus, soleil prévu généreux. Températures restant hivernales, mais bise faiblissant provisoirement.Dès dimanche, prévision incertaine. Probable nouveau renforcement de la bise, pouvant conduire à une vague de froid sibérienne la semaine prochaine. Maximales le cas échéant comprises entre -4 et 0 degrés et -15 degrés à 2000m.(MétéoNews / 19.02.2018 09h00)Pour suivre en direct l'évolution des pluies en Suisse romande, consultez notre Radar pluies